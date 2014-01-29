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Виктор Лузин: «Благодарные пациенты родителей определили мой профессиональный выбор»

30 января 2014, 00:14
В суматохе будней большинство старается успеть везде и всюду: построить карьеру, воспитать из детей лидеров, поездить по миру. А о том, что главное в жизни - здоровье, чаще всего люди вспоминают, когда организм сигнализирует об усталости. Тогда-то мы и бежим к врачам, всегда готовым помочь с нашими недугами. Но сами люди в белых халатах ежедневно отвечают на вопрос, «что в жизни главное». Один из них - врач высшей категории Виктор Лузин - сегодня уже не представляет жизни без своего родного второго терапевтического отделения клиники БГМУ, которую уфимцы до сих пор именуют 6-й больницей.
Яблоко от яблони









Скажи мне, что ты ешь
















Кадры с загадкой












Не делай добра - не получишь зла?











Юлия ЛЕЖЕНЬ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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