Виктор Лузин: «Благодарные пациенты родителей определили мой профессиональный выбор»

В суматохе будней большинство старается успеть везде и всюду: построить карьеру, воспитать из детей лидеров, поездить по миру. А о том, что главное в жизни - здоровье, чаще всего люди вспоминают, когда организм сигнализирует об усталости. Тогда-то мы и бежим к врачам, всегда готовым помочь с нашими недугами. Но сами люди в белых халатах ежедневно отвечают на вопрос, «что в жизни главное». Один из них - врач высшей категории Виктор Лузин - сегодня уже не представляет жизни без своего родного второго терапевтического отделения клиники БГМУ, которую уфимцы до сих пор именуют 6-й больницей.