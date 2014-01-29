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В Уфе возведут современный перинатальный центр
30 января 2014, 00:28
Уфа станет одним из российских городов, где построят современные перинатальные центры. В столице Башкирии откроется комплекс на 130 коек – предварительная стоимость объекта 1 млрд 976 млн рублей.
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#Денис Объедкин
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