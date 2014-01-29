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В Башкирии самым непопулярным предметом стали «Основы православной культуры»

29 января 2014, 12:18
На прошедших в столице слушаниях в Совете федерации Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий выразил недовольство тем, как определяются ученики с выбором предмета школьного курса «Основы религиозных культур и светской этики». По словам священнослужителя, в Татарстане и Кабардино-Балкарии на изучение основ православия и ислама вообще не нашлось желающих. А в Башкирии предмет «Основы православной культуры» выбрали лишь 0,5% школьников.




#Новости#Политика#Денис Объедкин
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