Самых громких успехов в 2013-м добились музыканты и режиссеры из Башкирии

В минувшем году жители столицы Башкирии проявили себя в различных сферах искусства. Одни творили в родном городе, другие прославились на всю Россию, а о талантах третьих узнали и за рубежом.