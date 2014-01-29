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Самых громких успехов в 2013-м добились музыканты и режиссеры из Башкирии
30 января 2014, 00:06
В минувшем году жители столицы Башкирии проявили себя в различных сферах искусства. Одни творили в родном городе, другие прославились на всю Россию, а о талантах третьих узнали и за рубежом.
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