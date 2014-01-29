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Факел Паралимпийского огня по Уфе пронесут 3 марта

29 января 2014, 09:30
В столице Башкирии эстафета Паралимпийского огня «Сочи – 2014» состоится 3 марта. Протяженность маршрута составит 4 км. Факел по улицам Уфы пронесут пятьдесят горожан, внесших вклад в развитие адаптивного спорта: спортсмены, тренеры, ветераны спорта, общественные деятели и многие другие. Среди них паралимпийцы Вадим Боровик, Андрей Коптев, Елена Паутова, Тимур Файзуллин, Марат Юсупов, а также молодые спортсмены и поклонники здорового образа жизни.



#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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