В Уфе подведут итоги «Гайдаровского форума – 2014»

Ежегодный Гайдаровский форум – одно из важнейших событий для всего экономического сообщества России. Башкирская академия государственной службы и управления при президенте РБ не остается в стороне от этого мероприятия и приглашает экономистов республики (теоретиков, практиков, государственных служащих, общественных и политических деятелей) принять участие в круглом столе «Гайдаровский форум – 2014: уфимский конспект», который состоится 29 января в 15.00 в БАГСУ.