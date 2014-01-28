mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рима Баталова провела в уфимской школе «Олимпийский урок»

28 января 2014, 18:34
В преддверии XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы по лёгкой атлетике, депутат Госдумы РФ от Башкирии Рима Баталова провела «Олимпийский урок» в уфимской школе №44. Легендарная спортсменка выступила перед учениками 6-8 классов, рассказав им об исторических аспектах становления олимпийского движения, а также о своем жизненном пути и достижениях.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44