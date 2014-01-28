Рима Баталова провела в уфимской школе «Олимпийский урок»

В преддверии XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы по лёгкой атлетике, депутат Госдумы РФ от Башкирии Рима Баталова провела «Олимпийский урок» в уфимской школе №44. Легендарная спортсменка выступила перед учениками 6-8 классов, рассказав им об исторических аспектах становления олимпийского движения, а также о своем жизненном пути и достижениях.