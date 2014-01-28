Главу сельсовета, «прославившуюся» фальсификацией бюллетеней, уволили с работы

Вот уже несколько лет неудачи преследуют депутатку Аючевского сельсовета и одновременно руководительницу этого муниципалитета Самбуль Галимову. Неприятности для г-жи Галимовой начались в марте 2011 года, когда женщина, возглавлявшая сельское поселение, решила порадеть родному человечку – своему племяннику Ильгизу Азнаеву, баллотировавшемуся в местные депутаты и «подправила» в его пользу результаты выборов. Сначала женщина попала под уголовное преследование, а теперь народные избранники, по требованию башкирской прокуратуры, лишили ее начальственного поста.