Водитель, пожалевший мерзнущих на дороге мужчин, получил удавку на шею

Жестоко расплатился за свою доброту 33-летний житель села Акъяр, подобравший на трассе около 11 вечера двух прохожих. Водитель ехал в сторону села Садовое, что располагается в Хайбуллинском районе Башкирии и пожалел двух мужчин, которые мерзли на дороге. Однако жест доброй воли дорого обошелся сельчанину. Как только попутчики уселись на заднее сиденье, а автомобиль проехал 100 метров, на шее доброго самаритянина оказалась удавка.