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Водитель, пожалевший мерзнущих на дороге мужчин, получил удавку на шею

27 января 2014, 14:44
Жестоко расплатился за свою доброту 33-летний житель села Акъяр, подобравший на трассе около 11 вечера двух прохожих. Водитель ехал в сторону села Садовое, что располагается в Хайбуллинском районе Башкирии и пожалел двух мужчин, которые мерзли на дороге. Однако жест доброй воли дорого обошелся сельчанину. Как только попутчики уселись на заднее сиденье, а автомобиль проехал 100 метров, на шее доброго самаритянина оказалась удавка.





#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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