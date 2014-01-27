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Мужчина, растворивший жену в серной кислоте, на суде жаловался на провалы в памяти

27 января 2014, 11:47
Верховный суд Башкирии оставил в силе решение районного суда Уфимского района, приговорившего к 14 годам в колонии строгого режима 42-летнего Артура Насырова, растворившего свою гражданскую жену в серной кислоте. Также с осужденного взыщут 1 млн рублей морального и материального ущерба. Изувер надеялся на смягчение приговора и в апелляционной инстанции уверял, что не собирался убивать свою жену, а утопил ее в бочке с кислотой будучи не в себе. Но не сумел разжалобить судей апелляционной коллегии по уголовным делам ВС РБ. Приговор вступил в законную силу.







#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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