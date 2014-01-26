Краткий курс немецкого. Данные о сотнях тысяч дойчмарок исчезли из архивов Башкирии

70 лет назад в Уфу начали поступать первые военнопленные из числа солдат разбитой под Сталинградом шестой армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Годы пребывания немцев в Башкирии обросли слухами, один из которых, что город Черниковск (ныне уфимский микрорайон) полностью выстроен руками пленных пехотных дивизий Вермахта. Однако на самом деле германские военнослужащие работали на заводах и на добыче кирпичной глины, заменив ушедших на фронт солдат. Точное количество, сколько было переброшено в Уфе немцев, никто назвать не может. Зато известно, что многие ныне успешные строительные компании – бывшие стройтресты, созданы из отрядов пленных солдат.