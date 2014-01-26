mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Краткий курс немецкого. Данные о сотнях тысяч дойчмарок исчезли из архивов Башкирии

26 января 2014, 19:55
70 лет назад в Уфу начали поступать первые военнопленные из числа солдат разбитой под Сталинградом шестой армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Годы пребывания немцев в Башкирии обросли слухами, один из которых, что город Черниковск (ныне уфимский микрорайон) полностью выстроен руками пленных пехотных дивизий Вермахта. Однако на самом деле германские военнослужащие работали на заводах и на добыче кирпичной глины, заменив ушедших на фронт солдат. Точное количество, сколько было переброшено в Уфе немцев, никто назвать не может. Зато известно, что многие ныне успешные строительные компании – бывшие стройтресты, созданы из отрядов пленных солдат.

Солдаты раздачи


ред


- Какую им давали работу?


- Это была бесплатная рабсила?


- Это были единичные поставки военнопленных?


- Пленных ограничивали в передвижениях?









- Пленные были в форме? – спрашиваем у Михаила Павловича.



- Случались конфликты с местными?


- Погибали?


Трудности перевоза









- Как немецкие крестьяне попали на Урал? – спрашиваем мы у г-жи Мухаметзяновой.


Microsoft Word - Dokument2

- Пишут, что немцы приезжали с крупными капиталами, в отличие от прибалтийских крестьян. Так ли это?


Баварцы и благоварцы






















Немецкая быль



- Были ли партизанские настроения среди оставшихся немцев в военные годы?



- Что дали колонисты и их дети для современной Башкирии?


- Кто-то из правнуков, раскулаченных немцев, претендует на реституцию имущества?



- Что сегодня представляет собой немецкая община на юго-западе?


Доктор политических наук, завотделом религиоведения института этнографии Регина Мухаметзянова (справа)

- Что стало с последователями Менно Симонса в Башкирии?










Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото: Институт этнологических исследований имени Кузеева
#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44