68-летняя бабушка спасла от огня 7-летнюю внучку, выпрыгнув вместе с ребенком с пятого этажа

Поистине героический поступок совершила 68-летняя пенсионерка в Уфе, спасая свою семилетнюю внучку. В январе 2012 года в доме в Орджоникидзевском районе столицы Башкирии, где проживала пожилая женщина, вспыхнул пожар, который охватил не только ее жилище, но и соседей, причем на нескольких этажах. Комнату, в которой находились бабушка с внучкой, заволокло дымом и огнем отрезало от выхода. Отважная старушка приняла единственное верное в этой ситуации решение – она замотала ребенка в одеяло и взяв девочку на руки, выпрыгнула с балкона пятого этажа.