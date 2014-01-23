Суд пожалел мать, поившую своих детей водкой, поверив, что она взялась за ум

2500 рублей заплатит в доход государства нерадивая мать двоих детей 33-летняя Анастасия Корнаухова – за наплевательское отношение к ребятам суд наказал е небольшим штрафом. Родительница годовалой девочки и трехлетнего мальчика считала, что дети могут прожить и без ее внимания. Женщина не кормила малышей по несколько суток, бросая их без еды и питья в антисанитарных условиях. Фактически воспитанием детей занимались ее соседи по коммунальной квартире, пока горе-мамаша где-то пьянствовала.