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Суд пожалел мать, поившую своих детей водкой, поверив, что она взялась за ум

23 января 2014, 20:29
2500 рублей заплатит в доход государства нерадивая мать двоих детей 33-летняя Анастасия Корнаухова – за наплевательское отношение к ребятам суд наказал е небольшим штрафом. Родительница годовалой девочки и трехлетнего мальчика считала, что дети могут прожить и без ее внимания. Женщина не кормила малышей по несколько суток, бросая их без еды и питья в антисанитарных условиях. Фактически воспитанием детей занимались ее соседи по коммунальной квартире, пока горе-мамаша где-то пьянствовала.





#Новости#Общество#Денис Объедкин
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