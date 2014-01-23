Педиатр пойдет под суд за смерть двухлетней пациентки от анафилактического шока

В следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки в Учалах. Малышка скончалась в конце декабря прошлого года в районной больнице, куда ребенка доставила скорая. Ухудшение состояние малютки началось после укола антибиотика с обезболивающим, который сделала местный фельдшер. Следователи полагают, что смерть младенца может быть напрямую связана с последней инъекцией.