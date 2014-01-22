Виновниками трагедии в Янауле могут назвать операторов газо-заправочной станции

Башкирские следователи обнаружили вероятного виновника трагедии, случившейся в воскресенье, 19 января в Янауле. Здесь в 21.45 в квартире № 43, располагающейся в Яна четвертом этаже в доме № 2 на Советской улице, взорвалась газо-воздушная смесь, вытекшая из 12-литрового газового баллона, с помощью которого в жилище собирались устанавливать натяжные потолки. Взрыв и начавшийся пожар полностью уничтожили 11 квартир, а в двух соседних разрушились перекрытия. В огне погибли пять человек, в том числе двое детей. В больнице сегодня находится пять человек, в том числе пожарный ПЧ-109 Святослав Патулов, отравившийся угарным газом. 250 жителей сгоревшего дома эвакуированы и размещены в детских лагерях и школе-интернате.