mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На Олимпиаде шансы на победу имеют сразу несколько башкирских спортсменов

22 января 2014, 15:36
Сразу 12 спортсменов из Башкирии примут участие в Олимпийских играх-2014, которые начнутся в Сочи 7 февраля. Это — самый опытный участник, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев и его молодой коллега Ильмир Хазетдинов, двоеборец Эрнест Яхин, бобслеист Ильвир Хузин, шорт-трекеры Семен Елистратов и Руслан Захаров, а также хоккеистки сборной России из уфимской «Агидели» — Ангелина Гончаренко, Инна Дюбанок, Алена Хомич, Анна Шибанова, Елена Дергачева и Екатерина Пашкевич.


#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44