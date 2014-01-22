На Олимпиаде шансы на победу имеют сразу несколько башкирских спортсменов

Сразу 12 спортсменов из Башкирии примут участие в Олимпийских играх-2014, которые начнутся в Сочи 7 февраля. Это — самый опытный участник, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев и его молодой коллега Ильмир Хазетдинов, двоеборец Эрнест Яхин, бобслеист Ильвир Хузин, шорт-трекеры Семен Елистратов и Руслан Захаров, а также хоккеистки сборной России из уфимской «Агидели» — Ангелина Гончаренко, Инна Дюбанок, Алена Хомич, Анна Шибанова, Елена Дергачева и Екатерина Пашкевич.