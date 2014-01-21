В Янауле пожарные заливали огонь водой, чтобы сохранить доказательства взрыва

Главное управление МЧС РФ по РБ посчитало необходимым прокомментировать «противоречивую информацию в СМИ о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации в Янауле». Мы уже сообщали, что жители взорвавшегося из-за разгерметизации газового баллона дома пожаловались главе Башкирии Рустэму Хамитову, что «пожарные приехали поздно, а огонь тушили не пеной, а водой». Президент региона потребовал от спасателей представить полный отчет их работы и ответить на вопрос, почему в янаульских пожарных дружинах не используют современные технологии для тушения огня.