Жители разрушенного дома пожаловались Хамитову, что пожарные приехали поздно

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, побывавший в Янауле, где в минувшее воскресенье при взрыве бытового газа в жилом доме погибло пять человек, в том числе двое детей, распорядился выделить их родственникам по 1 миллиону рублей. Кроме того, компенсации получат и пострадавшие, и потерявшие имущество. Размер выплат получившим ожоги и раненым будет зависеть от степени тяжести их болезни, но все они получат возможность бесплатно подлечиться в башкирских санаториях.