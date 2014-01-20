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Жители разрушенного дома пожаловались Хамитову, что пожарные приехали поздно

20 января 2014, 21:33
Глава Башкирии Рустэм Хамитов, побывавший в Янауле, где в минувшее воскресенье при взрыве бытового газа в жилом доме погибло пять человек, в том числе двое детей, распорядился выделить их родственникам по 1 миллиону рублей. Кроме того, компенсации получат и пострадавшие, и потерявшие имущество. Размер выплат получившим ожоги и раненым будет зависеть от степени тяжести их болезни, но все они получат возможность бесплатно подлечиться в башкирских санаториях.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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