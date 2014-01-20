Женщина задушила младенца подушкой, надеясь доказать, что сын умер от болезни

Следственный комитет Башкирии вышел в суд с ходатайством взять по стражу 25-летнюю жительницу Стерлитамака, задушившую собственного четырехмесячного малыша. Ребенок попал в городскую инфекционную больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Младенца госпитализировали вместе с матерью, а та, вероятно, очень устала от больничных условий и плача сынишки. 19 января, за день до выписки, женщина задушила мальчика подушкой.