Пятница, семнадцатое… В буран на дороге люди становятся бескорыстными

Сколько перьев сломано в статьях о жадных и нерасторопных сотрудниках ГАИ, сколько автовладельцев любит рассказывать байки о корыстных и не желающих выполнять свой долг стражах дорог! А мне бы хотелось поведать другую историю – как работают гаишники в сложных условиях, когда занесенные в метель автолюбители воспринимают автоинспекторов, как добрых ангелов. И, побывав в такой ситуации, начинаешь подвергать сомнению неприглядные истории о людях, которые в дождь и снег стоят на дорогах.