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Пятница, семнадцатое… В буран на дороге люди становятся бескорыстными

20 января 2014, 21:54
Сколько перьев сломано в статьях о жадных и нерасторопных сотрудниках ГАИ, сколько автовладельцев любит рассказывать байки о корыстных и не желающих выполнять свой долг стражах дорог! А мне бы хотелось поведать другую историю – как работают гаишники в сложных условиях, когда занесенные в метель автолюбители воспринимают автоинспекторов, как добрых ангелов. И, побывав в такой ситуации, начинаешь подвергать сомнению неприглядные истории о людях, которые в дождь и снег стоят на дорогах.



















Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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