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Земля – народу! Обкладывать уфимцев земельным налогом начнут с Сипайлово

19 января 2014, 21:26
Землю во дворах жилых домов крупнейшего спального микрорайона Уфы Сипайлово размежуют и поставят на кадастровый учет. МУП «Архитектурно-планировочное бюро» расчертит границы земельных участков нескольких крупных кварталов по заказу уфимского управления по земельным ресурсам. Поставив на кадастровый учет землю во дворах и вокруг домов, мэрия запустит процесс приватизации – каждый собственник квартиры получит свой кусок земли во дворе и под домом, и соответственно будет платить земельный налог. У экспертов есть вопросы, как к легитимности межевания, так и обязанности жильцов взять на себя земельное ярмо.














Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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