В Уфе вспоминали невинно убиенных Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову

Адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову убили 19 января 2009 года на улице Пречистенка в центре Москвы, выстрелами в упор из пистолета «Браунинг» 1910 года сборки. Позже следователи вышли на преступников — активистов националистических организаций Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис. По версии обвинения, на убийство они решились из-за активной публичной антифашистской позиции Маркелова: адвокат участвовал в антифашистском движении, защищал в судах радикальных антифашистов и жертв нападений ультраправых группировок. Бабурова же случайно оказалась рядом с Маркеловым и была убита при попытке задержать киллера.