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В Уфе вспоминали невинно убиенных Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову

19 января 2014, 21:16
Около 30 человек собрались в воскресенье у памятника «Жертвам политических репрессий» в Уфе. Группа гражданских активистов почтила возложением цветов и минутой молчания память правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, застреленных 19 января 2009 года в центре Москвы.


Евгений КОСТИЦЫН.

Справка «МКС»


Адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову убили 19 января 2009 года на улице Пречистенка в центре Москвы, выстрелами в упор из пистолета «Браунинг» 1910 года сборки. Позже следователи вышли на преступников — активистов националистических организаций Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис. По версии обвинения, на убийство они решились из-за активной публичной антифашистской позиции Маркелова: адвокат участвовал в антифашистском движении, защищал в судах радикальных антифашистов и жертв нападений ультраправых группировок. Бабурова же случайно оказалась рядом с Маркеловым и была убита при попытке задержать киллера.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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