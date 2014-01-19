В Уфе вспоминали невинно убиенных Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову
19 января 2014, 21:16
Около 30 человек собрались в воскресенье у памятника «Жертвам политических репрессий» в Уфе. Группа гражданских активистов почтила возложением цветов и минутой молчания память правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, застреленных 19 января 2009 года в центре Москвы.
Евгений КОСТИЦЫН.
Справка «МКС»
Адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову убили 19 января 2009 года на улице Пречистенка в центре Москвы, выстрелами в упор из пистолета «Браунинг» 1910 года сборки. Позже следователи вышли на преступников — активистов националистических организаций Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис. По версии обвинения, на убийство они решились из-за активной публичной антифашистской позиции Маркелова: адвокат участвовал в антифашистском движении, защищал в судах радикальных антифашистов и жертв нападений ультраправых группировок. Бабурова же случайно оказалась рядом с Маркеловым и была убита при попытке задержать киллера.