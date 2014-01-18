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Полицейские установят «авторов» приписок в программе сноса аварийных домов

18 января 2014, 18:10
В министерстве внутренних дел Башкирии разъяснили, что произошло в минувший четверг в подразделениях уфимской мэрии - управлении капитального строительства, финансовом управлении, МУП «Центр недвижимости» и администрации Кировского района Уфы. Как утверждают в МВД по РБ, в зданиях «был проведен ряд проверочных мероприятий по инициативе самой уфимской администрации». Также полицейские сообщают, что «в ходе проверки администрация активно содействовала работе полиции».










#Новости#Политика#Денис Объедкин
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