Полицейские установят «авторов» приписок в программе сноса аварийных домов

В министерстве внутренних дел Башкирии разъяснили, что произошло в минувший четверг в подразделениях уфимской мэрии - управлении капитального строительства, финансовом управлении, МУП «Центр недвижимости» и администрации Кировского района Уфы. Как утверждают в МВД по РБ, в зданиях «был проведен ряд проверочных мероприятий по инициативе самой уфимской администрации». Также полицейские сообщают, что «в ходе проверки администрация активно содействовала работе полиции».