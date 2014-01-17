Водитель, убивший судью, не сумел разжалобить Фемиду и остался в СИЗО еще на месяц

Еще как минимум месяц до начала судебного процесса проведет за решеткой 26-летний Илья Климов, устроивший жуткую аварию на перекрестке улиц Кирова и Цюрупа в столице Башкирии и погубивший двух человек – судью Арбитражного суда РБ Марину Полтавец и своего друга Эмиля Камалова. Ленинский суд столицы Башкирии еще на 25 дней продлил содержание под стражей водителя, несмотря на его жалобы на плохое самочувствие.