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Уфимец, сбивший судью, просидит под стражей еще около месяца

17 января 2014, 14:52
Ленинский суд столицы Башкирии продлил срок содержания под стражей 26-летнего Ильи Климова на 25 дней. Напомним, парень, усевшись за руль Volkswagen Tuareg пьяным и без водительских прав, 2 ноября сбил на перекрестке улиц Кирова и Цюрупы 48-летняя судья Арбитражного суда РБ Марину Полтавец. Промчавшись через перекресток на красный сигнал светофора, Климов снес на пешеходном переходе женщину и врезался в автобус, находившийся на встречной полосе.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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