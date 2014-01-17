Уфимец, сбивший судью, просидит под стражей еще около месяца

Ленинский суд столицы Башкирии продлил срок содержания под стражей 26-летнего Ильи Климова на 25 дней. Напомним, парень, усевшись за руль Volkswagen Tuareg пьяным и без водительских прав, 2 ноября сбил на перекрестке улиц Кирова и Цюрупы 48-летняя судья Арбитражного суда РБ Марину Полтавец. Промчавшись через перекресток на красный сигнал светофора, Климов снес на пешеходном переходе женщину и врезался в автобус, находившийся на встречной полосе.