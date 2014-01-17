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Коммунальщики объясняют нежелание убирать снег дороговизной его утилизации

17 января 2014, 19:24
Зима со всеми вытекающими бедами и невзгодами пришла, как всегда, неожиданно и коммунальные службы, по старой традиции, оказались не готовы к встрече с ней. И еще большей неожиданностью для них оказались обильные январские снегопады. А ведь еще осенью синоптики прогнозировали снежную зиму. Пока же коммунальщики сетуют на нехватку техники, автолюбители часами добираются на работу и тщетно пытаются найти место для парковки.








Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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