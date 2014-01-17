Коммунальщики объясняют нежелание убирать снег дороговизной его утилизации

Зима со всеми вытекающими бедами и невзгодами пришла, как всегда, неожиданно и коммунальные службы, по старой традиции, оказались не готовы к встрече с ней. И еще большей неожиданностью для них оказались обильные январские снегопады. А ведь еще осенью синоптики прогнозировали снежную зиму. Пока же коммунальщики сетуют на нехватку техники, автолюбители часами добираются на работу и тщетно пытаются найти место для парковки.