Эх, Вася! «Салават» проиграл в Челябинске, ведя 3:1

«Салават» против «Трактора» в Челябинске – в этом сезоне это совсем не супервывеска. Обычный матч кризисной челябинской команды против раскочегарившейся уфимской. Где искать интриги? Разве что в отдельных игроках. Как сыграет только что восстановившийся от травмы вратарь черных Майкл Гарнетт? Сможет ли зеленый Антти Пильстрем снова забросить? Кончился ли кризис у «юлаевцев» Дмитрия Макарова и Теему Хартиканена – начнут ли они вновь набирать очки одно за другим?