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Эх, Вася! «Салават» проиграл в Челябинске, ведя 3:1

17 января 2014, 17:02
«Салават» против «Трактора» в Челябинске – в этом сезоне это совсем не супервывеска. Обычный матч кризисной челябинской команды против раскочегарившейся уфимской. Где искать интриги? Разве что в отдельных игроках. Как сыграет только что восстановившийся от травмы вратарь черных Майкл Гарнетт? Сможет ли зеленый Антти Пильстрем снова забросить? Кончился ли кризис у «юлаевцев» Дмитрия Макарова и Теему Хартиканена – начнут ли они вновь набирать очки одно за другим?















Олег ЧЕРНОВ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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