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Желая избавиться от постылого мужа, женщина готова была заплатить киллеру 100 тысяч

16 января 2014, 19:55
Краснокамский суд Башкирии приговорил к пяти годам лишения свободы 33-летнюю женщину, мечтавшую сжить со свету своего супруга. Дама обвинялась в организации убийства по найму и ей грозил большой срок. Но Фемида пожалела сельчанку, имеющую на руках маленького ребенка и приговорила подсудимую к меньшему наказанию. Несостоявшаяся организаторша убийства отправится за решетку, когда ее дитя достигнет 14-летнего возраста.






#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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