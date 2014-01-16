Желая избавиться от постылого мужа, женщина готова была заплатить киллеру 100 тысяч

Краснокамский суд Башкирии приговорил к пяти годам лишения свободы 33-летнюю женщину, мечтавшую сжить со свету своего супруга. Дама обвинялась в организации убийства по найму и ей грозил большой срок. Но Фемида пожалела сельчанку, имеющую на руках маленького ребенка и приговорила подсудимую к меньшему наказанию. Несостоявшаяся организаторша убийства отправится за решетку, когда ее дитя достигнет 14-летнего возраста.