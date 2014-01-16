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Зачинщики массовой драки в придорожном кафе пойдут под суд за «хулиганку»

16 января 2014, 23:13
Зачинщики массовой драки в кафе в поселке Алкино-2, которая случилась в Чишминском районе Башкирии, стали фигурантами уголовного дела. Мужчины ответят перед законом по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное организованной группой») и, в случае, если суд признает их виновными, дебоширы могут отправиться за решетку на семь лет. Пока же районный суд Чишмов выбрал для хулиганов меру пресечения – подписку о невыезде, хотя полицейские настаивали на аресте возмутителей спокойствия.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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