Зачинщики массовой драки в придорожном кафе пойдут под суд за «хулиганку»

Зачинщики массовой драки в кафе в поселке Алкино-2, которая случилась в Чишминском районе Башкирии, стали фигурантами уголовного дела. Мужчины ответят перед законом по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное организованной группой») и, в случае, если суд признает их виновными, дебоширы могут отправиться за решетку на семь лет. Пока же районный суд Чишмов выбрал для хулиганов меру пресечения – подписку о невыезде, хотя полицейские настаивали на аресте возмутителей спокойствия.