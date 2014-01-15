Соборную мечеть столицы Башкирии украсит уникальный купол

В канун нового 2014-го года на строящейся в Уфе Соборной мечети началось возведение купола. Многотонную конструкцию, которая состоит из 32 частей, доставляют в Уфу партиями из Волгодонска — именно там расположено оборонное предприятие, где раньше производились конструкции для атомных электростанций.В этом году крупнейший в Европе мусульманский храм обретет свои очертания. Его увенчает купол, расположенный между четырьмя 75-метровыми минаретами.