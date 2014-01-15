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Соборную мечеть столицы Башкирии украсит уникальный купол

15 января 2014, 18:03
В канун нового 2014-го года на строящейся в Уфе Соборной мечети началось возведение купола. Многотонную конструкцию, которая состоит из 32 частей, доставляют в Уфу партиями из Волгодонска — именно там расположено оборонное предприятие, где раньше производились конструкции для атомных электростанций.В этом году крупнейший в Европе мусульманский храм обретет свои очертания. Его увенчает купол, расположенный между четырьмя 75-метровыми минаретами.

Следуя канонам















Монтажники-высотники



















Ашир МУРАДОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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