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Девочка, потерявшая память, вернулась в семью

15 января 2014, 15:19
Девочка, которую во вторник обнаружили полицейские на железнодорожном вокзале Давлеканово, вернулась в семью. Правда, она по-прежнему ничего не помнит - школьница смогла восстановить в памяти лишь свое имя. Напомним, девочка не помнила, что с ней произошло, и как она оказалась на станции в незнакомом городе. Подросток лишь рассказала, что в последний раз она находилась неподалеку от поселка Чесноковка рядом с остановкой «Кафе Отдых». Она помнила, как вышла из электрички на незнакомой станции и пошла по путям.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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