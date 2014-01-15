Девочка, потерявшая память, вернулась в семью

Девочка, которую во вторник обнаружили полицейские на железнодорожном вокзале Давлеканово, вернулась в семью. Правда, она по-прежнему ничего не помнит - школьница смогла восстановить в памяти лишь свое имя. Напомним, девочка не помнила, что с ней произошло, и как она оказалась на станции в незнакомом городе. Подросток лишь рассказала, что в последний раз она находилась неподалеку от поселка Чесноковка рядом с остановкой «Кафе Отдых». Она помнила, как вышла из электрички на незнакомой станции и пошла по путям.