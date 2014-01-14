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Власти Уфы решили подвинуть автолюбителей, чтобы освободить улицы от сугробов

14 января 2014, 15:38
В мэрии столицы Башкирии сообщили о решении возвратить систему парковок на улицах горда по четным и нечетным дням. Первый заместитель главы администрации Уфы Владимир Дмитрюк сообщил, что в мэрии разрабатывают схему расположения специальных знаков, которые будут напоминать авто владельцам о новых правилах. Таким образом власти рассчитывают облегчить труд коммунальщиков, которым машины мешают убирать снег.


#Новости#Политика#Денис Объедкин
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