Власти Уфы решили подвинуть автолюбителей, чтобы освободить улицы от сугробов

В мэрии столицы Башкирии сообщили о решении возвратить систему парковок на улицах горда по четным и нечетным дням. Первый заместитель главы администрации Уфы Владимир Дмитрюк сообщил, что в мэрии разрабатывают схему расположения специальных знаков, которые будут напоминать авто владельцам о новых правилах. Таким образом власти рассчитывают облегчить труд коммунальщиков, которым машины мешают убирать снег.