Иранские артисты привезут в Уфу музыку древних цивилизаций

Персидские артисты покажут два спектакля и один концерт в центре современного искусства «Облака» столицы Башкирии. Театр Ghoghnus - это группа персидских артистов и музыкантов, гастролирующих по всему миру. Зрители познакомятся с фольклорной музыкой южной части Ирана. Спектакли этого театра — это интерактивный перформанс с активным вовлечением зрителей. Музыка — это микс напевов музыки древних цивилизаций Ирана, Индии и Африки.