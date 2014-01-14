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Иранские артисты привезут в Уфу музыку древних цивилизаций

14 января 2014, 14:49
Персидские артисты покажут два спектакля и один концерт в центре современного искусства «Облака» столицы Башкирии. Театр Ghoghnus - это группа персидских артистов и музыкантов, гастролирующих по всему миру. Зрители познакомятся с фольклорной музыкой южной части Ирана. Спектакли этого театра — это интерактивный перформанс с активным вовлечением зрителей. Музыка — это микс напевов музыки древних цивилизаций Ирана, Индии и Африки.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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