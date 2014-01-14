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100-летие Хусаина Ахметова в филармонии отметят юбилейным концертом

14 января 2014, 20:09
«Соловьем из долины Сакмар» назвал когда-то поэт Сайфи Кудаш известного башкирского композитора Хусаина Ахметова, который внес значительный вклад в развитие башкирской музыкальной культуры и формирование национального музыкального стиля. 6 января исполнилось 100 лет со дня рождения Хусаина Файзулловича. В честь празднования утром 24 января состоится возложение цветов на могилу композитора и к мемориальной доске. Вечером в Башкирской филармонии пройдет юбилейный концерт с участием ведущих мастеров и коллективов Башкортостана.




Алина НАСИБУЛЛИНА.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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