100-летие Хусаина Ахметова в филармонии отметят юбилейным концертом

«Соловьем из долины Сакмар» назвал когда-то поэт Сайфи Кудаш известного башкирского композитора Хусаина Ахметова, который внес значительный вклад в развитие башкирской музыкальной культуры и формирование национального музыкального стиля. 6 января исполнилось 100 лет со дня рождения Хусаина Файзулловича. В честь празднования утром 24 января состоится возложение цветов на могилу композитора и к мемориальной доске. Вечером в Башкирской филармонии пройдет юбилейный концерт с участием ведущих мастеров и коллективов Башкортостана.