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Скандально известную УК «Славянка» не смогли наказать за беспорядок в домах военных

13 января 2014, 21:23
Госкомитет Башкирии по жилищному надзору затеял судебную тяжбу с управляющей компанией «Славянка» - фирмой по управлению жильем военных, оскандалившейся во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. Башкирский жилнадзор придрался к «Славянке» из-за неудовлетворительного состояния жилья военнослужащих на улице Летчиков, что в уфимском микрорайоне Затон. Впрочем, от этих претензий «Славянке» удалось отбиться.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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