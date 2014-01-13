Скандально известную УК «Славянка» не смогли наказать за беспорядок в домах военных

Госкомитет Башкирии по жилищному надзору затеял судебную тяжбу с управляющей компанией «Славянка» - фирмой по управлению жильем военных, оскандалившейся во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. Башкирский жилнадзор придрался к «Славянке» из-за неудовлетворительного состояния жилья военнослужащих на улице Летчиков, что в уфимском микрорайоне Затон. Впрочем, от этих претензий «Славянке» удалось отбиться.