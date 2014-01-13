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Государство продает тепловозоремонтный завод в Уфе

13 января 2014, 21:32
Росимущество продаст стопроцентный госпакета акций ОАО «Уфимский тепловозоремонтный завод» («УТРЗ») в феврале. Торговаться начнут с 286 млн рублей. Судя по описи недвижимости, предприятие владеет 42 строениями в районе привокзальной площади, построенных сразу в трех веках: самое старое из которых – литейный цех 1889 года. В 1888 году здесь создавались ремонтные мастерские, позже ставшие полноценным заводом. Всего пакет недвижимости оценивается в 8,3 млн рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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