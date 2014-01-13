Государство продает тепловозоремонтный завод в Уфе

Росимущество продаст стопроцентный госпакета акций ОАО «Уфимский тепловозоремонтный завод» («УТРЗ») в феврале. Торговаться начнут с 286 млн рублей. Судя по описи недвижимости, предприятие владеет 42 строениями в районе привокзальной площади, построенных сразу в трех веках: самое старое из которых – литейный цех 1889 года. В 1888 году здесь создавались ремонтные мастерские, позже ставшие полноценным заводом. Всего пакет недвижимости оценивается в 8,3 млн рублей.