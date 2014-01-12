Водителя, устроившего взрыв на дороге и погубившего двух братьев, осудили на 4,5 года

Сурово наказал Кигинский суд Башкирии 35-летнего жителя Челябинской области Константина Чубрикова, спровоцировавшего дорожную аварию с тяжкими последствиями. В ДТП, виновником которого стал г-н Чубриков, заживо сгорели два брата, и районная Фемида отправила незадачливого водителя на четыре с половиной года в колонию-поселение. Кроме того, осужденный обязан выплатить семьям погибших компенсацию морального вреда в размере 1 млн. 600 тыс. рублей.