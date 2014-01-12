Падение Колтакова не позволило ему стать чемпионом России

В столице Башкирии на стадионе «Строитель» в выходные завершился финал чемпионата России по мотогонкам на льду. К огромному разочарованию башкирских поклонников этого вида спорта, республиканские спортсмены упустили «золото» и «бронзу». Лидировавший после первого дня соревнований воспитанник уфимского Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова Дмитрий Колтаков проиграл в борьбе за золотую медаль действующему чемпиону мира тольяттинцу Даниилу Иванову, а «бронзу» вырвал Сергей Макаров из Луховиц, опередивший Игоря Кононова из Стерлитамака.