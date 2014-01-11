Пьяные дамы, защищая кавалеров из ночного клуба, отнимали оружие у полицейских

Могут попасть под тяжкую уголовную статью – применение насилия к сотрудникам полиции и оскорбление представителей власти, за которую законодательство предусматривает суровое наказание, девушки, гулявшие в ночь с 10 на 11 января в клубе «Огни Черниковки». По данным сотрудников правопорядка, дамы, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения «вели себя агрессивно, нецензурно выражались, предприняли попытку завладения табельным оружием, нанесли телесные повреждения сотруднику полиции и повредили служебную автомашину «Газель».