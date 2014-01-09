Любовник распущенной дамы отправил в нокаут ее мужа, чтобы спокойно предаться разврату

Женская распущенность и отсутствие каких-либо моральных норм в семье стали причиной тяжкого преступления, случившегося в новогодние каникулы на улице братьев Першиных в Благовещенске. Здесь обманутый муж, застав жену во время любовных утех с лучшим другом, попытался ножом лишить жизни соперника. Благодаря действиям врачей раненый выжил и сегодня находится в реанимации, а его бывший 33-летний товарищ пойдет под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Но виновной в произошедшем можно назвать 27-летнюю супругу ревнивца, позволившую себе привести в дом любовника.