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Любовник распущенной дамы отправил в нокаут ее мужа, чтобы спокойно предаться разврату

9 января 2014, 21:55
Женская распущенность и отсутствие каких-либо моральных норм в семье стали причиной тяжкого преступления, случившегося в новогодние каникулы на улице братьев Першиных в Благовещенске. Здесь обманутый муж, застав жену во время любовных утех с лучшим другом, попытался ножом лишить жизни соперника. Благодаря действиям врачей раненый выжил и сегодня находится в реанимации, а его бывший 33-летний товарищ пойдет под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Но виновной в произошедшем можно назвать 27-летнюю супругу ревнивца, позволившую себе привести в дом любовника.







#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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