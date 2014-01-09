Глава ГУ МЧС по РБ знает, кто обманул государство при строительстве базы спасателей

Руководитель башкирского управления МЧС по чрезвычайным ситуациям Валерий Хисамутдинов рассказал, кто, по его мнению, нанес федеральному бюджету ущерб в 21 млн рублей, который вскрыли следователи, проверяя документацию строительства базы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда. Главный спасатель Башкирии уверен, что преступление совершили исполнители, получившие контракт на возведение здания.