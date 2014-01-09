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Глава ГУ МЧС по РБ знает, кто обманул государство при строительстве базы спасателей

9 января 2014, 21:06
Руководитель башкирского управления МЧС по чрезвычайным ситуациям Валерий Хисамутдинов рассказал, кто, по его мнению, нанес федеральному бюджету ущерб в 21 млн рублей, который вскрыли следователи, проверяя документацию строительства базы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда. Главный спасатель Башкирии уверен, что преступление совершили исполнители, получившие контракт на возведение здания.




Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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