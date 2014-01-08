В рождественскую ночь в Уфе сгорели сразу четыре недешевых иномарки

Сразу два пожара, в которых пострадали оставленные без присмотра автомобили, случились в рождественскую ночь в Башкирии. Так, 7 января в 2.57 в уфимском микрорайоне Сипайлово вспыхнули сразу четыре недешевых иномарки, брошенные хозяевами во дворе - «БМВ Х6», «Фольксваген Туарег», «Тойота Аурис» и «Хонда Цивик». Огонь потушили огнеборцы из пожарных частей № 55 и № 7, но машины сильно обгорели. Мог ли причиной пожара стать поджог, выясняют специалисты.