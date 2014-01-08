mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В рождественскую ночь в Уфе сгорели сразу четыре недешевых иномарки

8 января 2014, 13:29
Сразу два пожара, в которых пострадали оставленные без присмотра автомобили, случились в рождественскую ночь в Башкирии. Так, 7 января в 2.57 в уфимском микрорайоне Сипайлово вспыхнули сразу четыре недешевых иномарки, брошенные хозяевами во дворе - «БМВ Х6», «Фольксваген Туарег», «Тойота Аурис» и «Хонда Цивик». Огонь потушили огнеборцы из пожарных частей № 55 и № 7, но машины сильно обгорели. Мог ли причиной пожара стать поджог, выясняют специалисты.





#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44