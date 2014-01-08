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На Олимпиаде на выставке Башкирии официанты в костюмах пчел угостят гостей медом

8 января 2014, 21:53
Башкортостан будет иметь собственный стенд на выставке, посвященной достопримечательностям и развитию России во время XXII Олимпийских зимних игр в Сочи с 7 февраля по 16 марта. Экспо-павильон оборудуют в подтрибунных помещениях гоночной трассы «Формула-1» в Имеретинской долине. Куратором презентации Башкирии назначено государственное автономное учреждение «Методический центр», которое разыграет контракт стоимостью в 5 млн рублей на оказание выставочных услуг.








Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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