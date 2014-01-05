Преступники, убившие трех человек, инсценировали семейную драму, вложив нож в руки погибшему

Правоохранители республики в кратчайшие сроки раскрыли жестокое убийство трех жителей поселка Ургаза, что располагается в Баймакском районе Башкирии. Здесь 1 января в частном доме обнаружили мертвыми трех человек – 35-летнюю хозяйку жилища, ее 48-летнего гражданского мужа и 38-летнего гостя, зашедшего к супругам на огонек. Всех жертв лишили жизни ножом – на телах погибших обнаружены многочисленные колото-резаные раны, а супружескую пару убили во сне.