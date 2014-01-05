mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Преступники, убившие трех человек, инсценировали семейную драму, вложив нож в руки погибшему

5 января 2014, 15:34
Правоохранители республики в кратчайшие сроки раскрыли жестокое убийство трех жителей поселка Ургаза, что располагается в Баймакском районе Башкирии. Здесь 1 января в частном доме обнаружили мертвыми трех человек – 35-летнюю хозяйку жилища, ее 48-летнего гражданского мужа и 38-летнего гостя, зашедшего к супругам на огонек. Всех жертв лишили жизни ножом – на телах погибших обнаружены многочисленные колото-резаные раны, а супружескую пару убили во сне.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44