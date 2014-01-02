В первые дни нового года в ГАИ зарегистрировали снижение числа пьяных за рулем

В новогоднюю ночь в Башкирии задержали 114 нетрезвых водителей, а с 1 по 2 января – 126 человек, крутивших баранку в пьяном виде. Надо сказать, что башкирские автолюбители весьма прилично вели себя во время главного праздника страны, поскольку в обычные выходные пьяных за рулем на порядок больше. Так, в последнюю субботу старого года гаишникам попались 190 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, а незадолго до этого в ночь с пятницы на субботу таких нарушителей задержали 188.