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Торопясь встретить Новый год, водитель устроил массовую аварию на уфимской трассе

2 января 2014, 00:03
За первые сутки нового года в Башкирии случилось 20 аварий, в которых два человека погибли и 26 получили ранения. Среди пострадавших трое детей, одному из которых исполнилось только полтора года. Горький праздник оказался у семьи водителя автомобиля «Тойотта-Королла», устроившего массовую аварию на трассе Уфа-Оренбург на подъезде к столице Башкирии. Сам шофер и его семилетний сынишка оказались в больнице, а их 35-летняя жена и мама погибла на месте.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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