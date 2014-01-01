Торопясь встретить Новый год, водитель устроил массовую аварию на уфимской трассе

За первые сутки нового года в Башкирии случилось 20 аварий, в которых два человека погибли и 26 получили ранения. Среди пострадавших трое детей, одному из которых исполнилось только полтора года. Горький праздник оказался у семьи водителя автомобиля «Тойотта-Королла», устроившего массовую аварию на трассе Уфа-Оренбург на подъезде к столице Башкирии. Сам шофер и его семилетний сынишка оказались в больнице, а их 35-летняя жена и мама погибла на месте.