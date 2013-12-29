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Октябрьский суд Уфы взял под стражу подельника Зураба Давитадзе – Мурата Маашева, а следователи задержали еще одного подозреваемого

29 декабря 2013, 15:25
Как мы и предполагали накануне, суд взял под стражу подельника 18-летнего спортсмена Зураба Давитадзе, 19-летнего Мурата Маашева. По версии следствия, оба юных атлета причастны к смерти 32-летнего Рустэма Багаутдинова – удары, нанесенные молодыми людьми мужчине, привели к трагическому исходу – несчастный, спустя две недели после массовой драки, умер в больнице. Теперь оба молодых человека, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений беззащитному человеку, оказались за решеткой до начала судебного процесса. Кроме того, следователи задержали еще одного подозреваемого, который может быть причастен к гибели человека - 20-летнего жителя Нового Уренгоя, имя которого пока не разглашается.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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