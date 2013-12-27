mkset.ru
ГлавноеВсе новости

У спортсмена Зураба Давитадзе, подозреваемого в убийстве человека, появился подельник

27 декабря 2013, 11:32
Еще один участник массовой драки у уфимского клуба «Правда», случившейся 1 декабря, может оказаться за решеткой. Сегодня следователи задержали 19-летнего студента одного из башкирских вузов, который также мог нанести смертельный удар 32-летнему Рустэму Багаутдинову, скончавшемуся спустя две недели после драки в больнице. В ближайшее время суд может отправить подозреваемого в СИЗО до начала процесса.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44