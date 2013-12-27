У спортсмена Зураба Давитадзе, подозреваемого в убийстве человека, появился подельник

Еще один участник массовой драки у уфимского клуба «Правда», случившейся 1 декабря, может оказаться за решеткой. Сегодня следователи задержали 19-летнего студента одного из башкирских вузов, который также мог нанести смертельный удар 32-летнему Рустэму Багаутдинову, скончавшемуся спустя две недели после драки в больнице. В ближайшее время суд может отправить подозреваемого в СИЗО до начала процесса.