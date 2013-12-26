В прошлогодние новогодние каникулы в авариях погибли 15 человек и 137 были ранены

Поберечь себя и близких предложил автолюбителям глава УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов. Главный гаишник Башкирии в преддверии новогодних праздников посчитал необходимым напомнить водителям, как опасно садиться за руль подшофе. По словам г-на Гильмутдинова, у праздничных торжеств, кроме подарков, длительных выходных и возможности собраться всем вместе за новогодним столом, есть и обратная сторона.