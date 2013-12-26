mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В прошлогодние новогодние каникулы в авариях погибли 15 человек и 137 были ранены

26 декабря 2013, 22:50
Поберечь себя и близких предложил автолюбителям глава УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов. Главный гаишник Башкирии в преддверии новогодних праздников посчитал необходимым напомнить водителям, как опасно садиться за руль подшофе. По словам г-на Гильмутдинова, у праздничных торжеств, кроме подарков, длительных выходных и возможности собраться всем вместе за новогодним столом, есть и обратная сторона.






#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44