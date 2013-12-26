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Со следователем из Башкирии расправились за отказ дать прикурить

26 декабря 2013, 14:45
Суд Бирска осудил четверых юношей, избивших до бессознательного состояния 30-летнего следователя бирского межрайонного отдела следственного комитета РБ. Жителей Бирска осудили за разбой: молодчики в возрасте от 21 до 24 лет использовали просьбу дать прикурить, как повод совершить преступление. Сотрудника следственного комитета избили, отобрав у него сотовый и деньги, которые при нем были. Один из преступников отправлен в колонию общего режима на два года, остальные трое подростков получили по полтора года условно.






#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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